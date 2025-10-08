Bruselas se pliega a los dictados del lobby aéreo y abre expediente de infracción a España por multar el fraude del equipaje de mano
FACUA considera escandaloso que la Comisión Europea haya decidido ponerse al servicio de las compañías aéreas después de que el TJUE y el Europarlamento hayan confirmado la ilegalidad del recargo.
FACUA.org
Europa-08/10/2025
La Comisión Europea se pliega a los dictados del lobby aéreo y abre expediente de infracción a España por multar el fraude del equipaje de mano. FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que Bruselas haya decidido ponerse al servicio de las compañías aéreas después de que el TJUE y el E