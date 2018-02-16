Cae la mayor red de venta ilegal 'online' de medicamentos de disfunción eréctil y tratamiento adelgazante
El grupo usaba criptomonedas para dificultar el rastreo policial y tenía su centro operativo en el Puerto de Santa María (Cádiz).
Europa Press
España-16/02/2018
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La Policía Nacional ha detenido a veinticinco personas, la mayoría españoles, en una operación que ha desarticulado la mayor red de venta ilegal online de medicamentos relacionados con la disfunción eréctil y los tratamientos adelgazantes sin nin