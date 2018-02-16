Más noticias

Cae la mayor red de venta ilegal 'online' de medicamentos de disfunción eréctil y tratamiento adelgazante

El grupo usaba criptomonedas para dificultar el rastreo policial y tenía su centro operativo en el Puerto de Santa María (Cádiz).

Europa Press
España-16/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Policía Nacional ha detenido a veinticinco personas, la mayoría españoles, en una operación que ha desarticulado la mayor red de venta ilegal online de medicamentos relacionados con la disfunción eréctil y los tratamientos adelgazantes sin nin

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos