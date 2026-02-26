Caída de árboles en Zaragoza: FACUA pide al Ayuntamiento que refuerce protocolos y garantice la seguridad de la ciudadanía
El desplome de varios árboles en las últimas semanas pone de manifiesto la necesidad de mejorar las labores de mantenimiento y supervisión,
Aragón-26/02/2026
Imagen: DStyleZgz.
FACUA-Consumidores en Acción critica la falta de mantenimiento y cuidado del arbolado de Zaragoza por parte del Ayuntamiento de la ciudad, una situación que pone en peligro la seguridad de los vecinos cada vez que llega un temporal con lluvias o fuertes rachas de viento.
Recientemente,