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Caja Duero no acata una sentencia de cláusula suelo y el juzgado le embarga una cuenta con 268 millones

El banco eludió el cumplimiento de su condena a devolverles lo cobrado con la cláusula suelo más los intereses legales. FACUA Córdoba ha logrado el embargo de las cantidades, que ahora suman nuevas costas.

FACUA.org
Córdoba-09/04/2018
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FACUA Córdoba ha conseguido que la Justicia embargue los bienes de Caja Duero y ejecute una cuenta bancaria que tiene de más de 268 millones de euros para cobrar los 26.000 euros que adeuda a los socios María de los Ángeles R. M. y Juan Luis R.

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