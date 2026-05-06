Tras la actuación de FACUA Catalunya, ING devuelve a un usuario más de 1.600 euros que le fueron sustraídos mediante 'phishing'
El afectado llegó a acudir al Banco de España para que se pronunciase sobre el asunto, pero el organismo decidió declararse "no competente" y archivar el caso.
FACUA.org
Cataluña-06/05/2026
Tras la actuación de FACUA Catalunya, ING ha devuelto a un usuario 1.616 euros que le fueron sustraídos mediante phishing.
Ricard, residente en la localidad barcelonesa de Premiá de Dalt, descubrió en mayo de 2025 que habían realizado un cargo desconocido en s