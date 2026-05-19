FACUA Córdoba imparte un curso online sobre cargos bancarios fraudulentos
Estos talleres gratuitos que comienzan el 19 de mayo se enmarcan dentro de un programa de 2026 subvencionado por la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.
FACUA.org
Córdoba-19/05/2026
FACUA Córdoba pone en marcha el 19 de mayo un curso online gratuito sobre los cargos bancarios fraudulentos, formación que se enmarca dentro de un programa de 2026 subvencionado por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.
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