Cancelados 275 vuelos en España por la huelga de controladores franceses
FACUA recuerda a los usuarios afectados que tienen derecho a asistencia por parte de las aerolíneas y al reembolso del billete en caso de cancelación, aunque también pueden elegir transporte alternativo.
Europa Press
España-22/03/2016
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Un total de 275 vuelos se han cancelado en España debido a la segunda jornada de huelga de los controladores galos, de ellos 46 vuelos con Francia y 229 operaciones con el resto de Europa, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.
Durante este pasado lunes hab&iacut