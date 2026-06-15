FACUA Galicia denuncia la falta de mobiliario para sentarse en la estación de tren de Ourense
Muchos usuarios se ven obligados a sentarse en el suelo al haber solo un banco en la zona de espera tras pasar el control de equipajes.
FACUA.org
Galicia-15/06/2026
FACUA Galicia ha presentado un escrito a Dirección General del Administrador de Estructuras Ferroviarias (Adif) para denunciar la falta de mobiliario para sentarse en la estación de tren de Ourense, y le insta a ampliar el número de bancos en los lugares de espera de d