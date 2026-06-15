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La Audiencia de Málaga condena a BBVA a reembolsar a un socio de FACUA los 5.800 euros que le sustrajeron con compras que nunca autorizó

El banco ha tenido que abonarle además los cerca de 600 euros de intereses legales acumulados desde la primera reclamación extrajudicial, además de las costas de todo el procedimiento.

FACUA.org
Málaga-15/06/2026

La Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Málaga que condena al BBVA a pagar a un socio de FACUA los 5.811 euros que le sustrajeron de su cuenta sin su consentimiento a través de tres operaciones efectua

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