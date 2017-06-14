Carrefour Móvil dejará de prestar servicios a sus clientes en España el 31 de diciembre, tras 11 años
Anuncia que anula los compromisos de permanencia e invita a solicitar la portabilidad con otras compañías. FACUA advierte que también debe reintegrar las cantidades no disfrutadas a los usuarios de prepago.
FACUA.org / Europa Press
España-14/06/2017
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Carrefour Móvil fue el primer OMV que comenzó a prestar servicio en España. | Imagen: flickr.com/photos/37072792@N06 (CC BY-NC 2.0)
Carrefour Móvil, el operador móvil virtual (OMV) propiedad del grupo de distribución, interrumpirá de forma permanente la prestación de sus servicios en España a partir del próximo 31 de diciembre de 2017, lo que afectar&aacu