Más noticiasEl operador cuenta con unas 5.500 líneas contratadas en España

Carrefour Móvil dejará de prestar servicios a sus clientes en España el 31 de diciembre, tras 11 años

Anuncia que anula los compromisos de permanencia e invita a solicitar la portabilidad con otras compañías. FACUA advierte que también debe reintegrar las cantidades no disfrutadas a los usuarios de prepago.

FACUA.org / Europa Press
España-14/06/2017
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Carrefour Móvil, el operador móvil virtual (OMV) propiedad del grupo de distribución, interrumpirá de forma permanente la prestación de sus servicios en España a partir del próximo 31 de diciembre de 2017, lo que afectar&aacu

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