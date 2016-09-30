(Casi) todo lo que deberías saber sobre los teléfonos de #atenciónalcliente
¿Pueden obligarme a llamar a un teléfono de alto coste, como un 902 o un 807? ¿Qué pasa si después de asegurarme que tramitarán mi reclamación, pasan las semanas y no me contestan?
FACUA.org
España-30/09/2016
¿Están obligadas todas las empresas a tener un teléfono para atender consultas y reclamaciones? ¿Pueden obligarme a llamar a un teléfono de alto coste, como un 902 o un 807? ¿Qué pasa si después de asegurarme que tramitarán mi reclamación, pasan las semanas y no me contestan? Aquí tienes las respuestas a éstas y muchas más preguntas sobre los servicios telefónicos de atención al cliente.
1. ¿Qué son los servicios de atención al cliente?
Los ser
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