(Casi) todo lo que deberías saber sobre los teléfonos de #atenciónalcliente

¿Están obligadas todas las empresas a tener un teléfono para atender consultas y reclamaciones? ¿Pueden obligarme a llamar a un teléfono de alto coste, como un 902 o un 807? ¿Qué pasa si después de asegurarme que tramitarán mi reclamación, pasan las semanas y no me contestan? Aquí tienes las respuestas a éstas y muchas más preguntas sobre los servicios telefónicos de atención al cliente.

1. ¿Qué son los servicios de atención al cliente? Los ser

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