Cataluña alerta de la retirada de un lote de espuma de baño de la marca Inuwet por confundirse su envase con un alimento
El lote afectado es el 24G005-D, comercializado en brik de 230 mililitros.
FACUA.org
España-19/08/2025
El Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris, dependiente de la Generalitat de Catalunya, ha alertado en una nota informativa de la retirada del mercado de un lote de la espuma de baño con aroma a donut de vainilla de la marca Inuwet debido a que su envase puede confundirse con el de u