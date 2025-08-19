Más noticias

Cataluña alerta de la retirada de un lote de espuma de baño de la marca Inuwet por confundirse su envase con un alimento

El lote afectado es el 24G005-D, comercializado en brik de 230 mililitros.

FACUA.org
España-19/08/2025

El Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris, dependiente de la Generalitat de Catalunya, ha alertado en una nota informativa de la retirada del mercado de un lote de la espuma de baño con aroma a donut de vainilla de la marca Inuwet debido a que su envase puede confundirse con el de u

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos