Cataluña retira lotes de judía blanca y bacalao 'esqueixat' tras una intoxicación botulínica
El producto se ha distribuido en todo el territorio estatal. Hay dos bomberos de Girona ingresados en estado grave por el brote de la enfermedad.
FACUA.org / Europa Press
Cataluña-01/07/2016
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La Agencia de Salud Pública de Cataluña ha retirado varios lotes de judías blancas cocidas en envases de 400 gramos envasadas por Hermanos Cuevas por un brote de botulismo. | Imagen: flickr.com/jgr (CC BY-NC-ND 2.0).
La Agencia de Salud Pública de Cataluña ha ordenado la retirada preventiva de lotes de judía blanca y bacalao esqueixat desalado presuntamente relacionados con un brote de intoxicación botulínica, ha informado este jueves en un comunicado.
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