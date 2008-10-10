China arresta al principal productor de polvo de melamina del país
Ascienden a 36 las personas detenidas por el fraude que ha provocado la muerte a cinco bebés y afecciones a unos 94.000 niños.
FACUA.org
Asia y Oceanía-10/10/2008
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La Policía china ha arrestado hoy en la provincia de Hebei, al norte del país, al principal productor de proteína en polvo, una combinación química que, al ser agregada de forma masiva a la leche, causó la muerte de cinco bebés y problemas r