Lácteos chinos contaminados con melamina

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La primera muestra de caramelos White Rabbit analizada en España no es una de las contaminadas con melamina
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La Policía china detiene a otros seis sospechosos de producir y vender melamina
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Costa Rica confirma la contaminación de caramelos White Rabbit vendidos en el país
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Intervienen 77.000 unidades de alimentos chinos en un almacén del municipio toledano de Seseña
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La empresa china Sanlu pidió a las autoridades que le ayudasen a encubrir la gravedad del problema de la leche adulterada
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Detienen a veintidós sospechosos relacionados con la venta de leche adulterada en China
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Cadbury retirará 11 tipos de chocolate de establecimientos de venta en Hong Kong
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Se incautan de varias bolsas de caramelos White Rabbit en el municipio gaditano de La Línea
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Localizan en la provincia de Málaga los caramelos White Rabbit y otros productos chinos con leche
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La Junta de Andalucía remite al laboratorio toxicológico de Majadahonda los caramelos White Rabbit entregados por FACUA
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El Ayuntamiento de Madrid se incauta de 600 envases de leche y dulces chinos y siete bolsas de White Rabbit
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El Ayuntamiento de Sevilla requisa 43 bolsas de caramelos White Rabbit
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Tras Sevilla, FACUA localiza los caramelos chinos White Rabbit en Madrid y Murcia
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FACUA localiza en España los caramelos chinos que podrían estar contaminados con melamina
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Retiran unos caramelos en el Reino Unido ante la sospecha de que pudieran tener melamina
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Unos 13.000 bebés chinos han sido hospitalizados por consumir leche adulterada

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