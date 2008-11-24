Más noticias

China también podría controlar los niveles de melamina en la fabricación de recipientes para alimentación

Ante la posibilidad de que un uso excesivo contamine la comida.

FACUA.org
Asia y Oceanía-24/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la grave crisis en la salud pública china por la leche adulterada con melamina, que ha afectado a decenas de miles de bebés en el país, las autoridades sanitarias están estudiando controlar los niveles de melamina no sólo en el sector alimentario, sino tamb

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos