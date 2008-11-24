China también podría controlar los niveles de melamina en la fabricación de recipientes para alimentación
Ante la posibilidad de que un uso excesivo contamine la comida.
FACUA.org
Asia y Oceanía-24/11/2008
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Tras la grave crisis en la salud pública china por la leche adulterada con melamina, que ha afectado a decenas de miles de bebés en el país, las autoridades sanitarias están estudiando controlar los niveles de melamina no sólo en el sector alimentario, sino tamb