Nuestras accionesOnce centros clausurados en toda España hasta la fecha

Cierra en Rivas Vaciamadrid otra clínica iDental: pacientes afectados siguen sumándose a la plataforma de FACUA

Este establecimiento fue clausurado sin previo aviso el pasado lunes. Hace dos semanas cerró el centro situado en Méndez Álvaro. Ya son más de 550 los damnificados que se han unido a la asociación.

FACUA.org
España-11/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción sigue recibiendo numerosas peticiones de asesoramiento por parte de pacientes de iDental, afectados por las clausuras en cadena de su red de clínicas odontológicas en España. Ahora se suma el establecimiento de Rivas Vaciamadrid, cerrado si

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