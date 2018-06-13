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Cierran en Comunidad Valenciana cuatro de las clínicas de la red iDental

Ya ha trascendido la clausura de diecisiete centros, más de la mitad de los establecimientos con los que la cadena contaba originalmente. Más de 800 afectados se han unido ya a la plataforma de FACUA.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-13/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha tenido conocimiento del cierre de las tres clínicas de la red iDental situadas en la Comunidad Valenciana. Se trata de los centros ubicados en Valencia y Alfafar, en la provincia de Valencia, Elche, en Alicante y Betxí, en Castellón.

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