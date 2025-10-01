Cierre de Clínica Olavide en Sevilla: los afectados pueden reclamar el dinero de los tratamientos no finalizados
Los pacientes tienen derecho a paralizar las cuotas de sus contratos de financiación si no reciben los servicios contratados.
FACUA.org
Sevilla-01/10/2025
Imagen: @afectadxs_clinica_olavide
FACUA Sevilla informa a los afectados por el cierre de la clínica de medicina estética Olavide ubicada en la capital hispalense que tienen derecho al reembolso del importe de los bonos, de las intervenciones quirúrgicas no realizadas y tratamientos posteriores que hayan pagado y no vayan a recib