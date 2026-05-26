Consumo abre expediente sancionador y ordena el bloqueo de las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi
El Ministerio señala que estas dos empresas estarían operando en España sin contar con la obligatoria habilitación administrativa.
Agencia EFE
España-26/05/2026
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto expediente sancionador a Polymarket y Kalshi, dos plataformas de predicción en las que se realizan apuestas, por una posible infracción de la normativa de juego ya que estarían operando en España sin