Clausurado un aparcamiento ilegal de pago habilitado para la Feria de Sevilla en el Parque Vega de Triana
Esta zona de estacionamiento de vehículos irregular carecía de la preceptiva licencia urbanística para el ejercicio de la actividad.
Europa Press
Sevilla-07/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Emergencias Sevilla.
La Policía Local de Sevilla, en coordinación con el Área de Movilidad y la Gerencia de Urbanismo, ha clausurado a primera hora de la tarde de este lunes un aparcamiento en el Parque Vega de Triana, próximo al parking del Charco de la Pava, tradicionalmente habilitado p