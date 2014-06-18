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CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en mercado de absorbentes de incontinencia para adultos

El organismo sospecha de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia consistentes en la fijación de precios, condiciones comerciales y de dispensación de dichos productos en el territorio español.

FACUA.org
España-18/06/2014
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La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha informado de que continúa investigando posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la fabricación, distribución y dispensación de productos absorbentes para la incontinencia grave de la

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