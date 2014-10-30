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Competencia abre cuatro expedientes sancionadores a casi todos los canales de Mediaset y Atresmedia

Los hechos, ocurridos en los canales Telecinco, Cuatro, FDF, Divinity, Energy, La Sexta, Neox y Nova, podrían suponer sanciones de entre cien y quinientos mil euros.

FACUA.org
España-30/10/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la apertura de cuatro expedientes sancionadores a tres canales de Atresmedia y cinco canales de Mediaset (todos menos Boing), por vulnerar la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual s

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