FACUA asesora a los afectados por el cierre de la academia de oposiciones Innova
La asociación señala que tienen derecho a recibir el reembolso de las cantidades que pagaron por los cursos si finalmente no reciben las formaciones que les faltan.
FACUA.org
España-30/04/2026
FACUA-Consumidores en Acción advierte del cierre sin previo aviso de la academia de oposiciones Innova, una empresa que contaba con sedes en Madrid y Sevilla, aunque su formación la realizaba mayoritariamente de manera online.
La asociación está asesorando ya a los afectados