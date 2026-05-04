Susana Gallego, reelegida presidenta de FACUA Esukadi
Los asociados también aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2025, así como la propuesta de acciones y del presupuesto previsto para este ejercicio.
FACUA.org
Euskadi-04/05/2026
Susana Gallego ha sido reelegida por unanimidad por los asociados de FACUA Euskadi como presidenta de la asociación. La elección ha tenido lugar en el marco de la 9ª Asamblea General celebrada este 29 de abril.
Junto a Gallego, Olga Ruiz