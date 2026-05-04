FACUA Andalucía critica que la Junta permita a las empresas demorarse hasta un año para implantar las hojas de reclamaciones electrónicas
La federación reclama actuaciones de inspección y seguimiento para verificar que los operadores económicos se dan de alta en plazo y facilitan el acceso a las hojas electrónicas.
FACUA.org
Andalucía-04/05/2026
FACUA Andalucía critica los plazos excesivamente amplios concedidos por la Junta de Andalucía a empresas y profesionales para darse de alta en el Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones, regulado por la Orden de 24 de abril de 2026, publicada el 30 de abril en el Boletín Oficial