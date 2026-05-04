Nuestras acciones

FACUA Andalucía critica que la Junta permita a las empresas demorarse hasta un año para implantar las hojas de reclamaciones electrónicas

La federación reclama actuaciones de inspección y seguimiento para verificar que los operadores económicos se dan de alta en plazo y facilitan el acceso a las hojas electrónicas.

FACUA.org
Andalucía-04/05/2026

FACUA Andalucía critica los plazos excesivamente amplios concedidos por la Junta de Andalucía a empresas y profesionales para darse de alta en el Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones, regulado por la Orden de 24 de abril de 2026, publicada el 30 de abril en el Boletín Oficial

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos