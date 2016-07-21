Más noticiasLa cadena dispone de quince días para presentar alegaciones

Competencia incoa expediente sancionador a la COPE por emitir publicidad de bebidas alcohólicas

El organismo considera que esta práctica fomenta del consumo inmoderado e indiscriminado de la marca promocionada.

Europa Press
España-21/07/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra la Cadena COPE por emitir publicidad de bebidas alcohólicas que podría suponer un fomento de comportamientos nocivos para la salud y, concretamente, un fomento del consumo

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