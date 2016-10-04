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Comunidad Valenciana traslada a la Fiscalía la denuncia de FACUA contra Clínicas Nou Dent

El Servicio Territorial de Comercio y Consumo de Valencia ve "indicios de ilícito penal" en el cierre repentino de un centro y abre expediente sancionador tanto a la empresa matriz como a la que lo explotó.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-04/10/2016
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El Servicio Territorial de Comercio y Consumo de Valencia ha trasladado a la Fiscalía la denuncia de FACUA Comunidad Valenciana contra Clínicas Nou Dent tras apreciar «indicios de ilícito penal» en el cierre repentino de uno de sus centros en Valencia. Además,

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