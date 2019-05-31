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Condenada con 780 euros en Valencia por realizar limpiezas bucales sin ser higienista

La sentencia señala que la trabajadora de la clínica dental incurría en delito de intrusismo profesional al no poseer la titulación requerida para ello ni estar colegiada.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-31/05/2019
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El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha condenado a cuatro meses de multa a razón de seis euros diarios a la trabajadora de una clínica dental por realizar una limpieza bucal sin ser higienista dental.

Según informa el diario

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