Condenado a casi 4 años de cárcel un carnicero por vender carne de caballo como si fuera de vaca
El hombre deberá indemnizar con 932.000 euros a la empresa mayorista afectada, que fue advertida por algunos de sus clientes del fraude. La distribuidora tuvo que compensarles con más de 465.000 euros.
Europa Press
Comunitat Valenciana-07/05/2019
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a tres años y nueve meses de prisión por un delito de estafa a un carnicero que camufló carne de caballo entre los lotes de vacuno que vendió a una empresa distribuidora.
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