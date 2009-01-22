Condenados a muerte dos implicados en el escándalo de la leche contaminada con melamina
También han condenado a cadena perpetua a la presidenta del Grupo Sanlu que, pese a estar al corriente del escándalo durante meses, no tomó medidas.
FACUA.org
Asia y Oceanía-22/01/2009
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La Justicia china hizo pública este jueves la condena a muerte de dos de los implicados en la venta de la leche adulterada con melamina, el producto químico que se cobró la vida de al menos seis bebés y causó secuelas a otros miles.
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