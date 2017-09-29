Condenan a cuatro años a la administradora concursal de Martinsa por estafar 4,6 millones a su ex bufete
La Audiencia Provincial de Valencia considera que la abogada Antonia Magdaleno engañó al despacho Broseta y se apropió del dinero facturado por el concurso de acreedores.
FACUA.org / Agencias
Comunitat Valenciana-29/09/2017
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La abogada Antonia Manuela Magdaleno, exsocia del despacho Broseta, ha sido condenada a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 54.000 euros por estafar 4,6 millones de euros al citado bufete tras su intervención en los concursos de Martinsa-Fadesa y