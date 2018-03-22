Condenan al dueño de una finca ganadera por verter residuos tóxicos en la Sierra de Huelva
Desde 2013 llevaba vertiendo purines de forma descontrolada, afectando a aguas subterráneas y al sistema público hidráulico de la zona.
FACUA.org
Huelva-22/03/2018
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El juzgado de lo Penal 1 de Huelva ha condenado a dos años de cárcel al titular de una explotación ganadera que realizó vertidos de purines, tóxicos y que comportan peligro para la salud, de forma descontrolada, lo que supone un delito contra el medio ambiente.<