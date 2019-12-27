Conoce tus derechos en la contratación de telefonía fija, móvil e internet

¿Cuánto tengo que esperar para que me instalen la línea fija, internet o de móvil que he solicitado? Todos los operadores, tanto para fijo, internet o móvil deben reflejar el plazo en el contrato firmado, si lo superan supone un incumplimiento contractual. Si contratas el servicio universal -el conjunto de servicios cuya prestación debe garantizarse para todos los usuarios con independencia de su localización geográfica-, que tiene la obligación de prestarlo Movistar, el plazo para darte de alta es de sesenta días. Para telefonía fija, si el alta de la línea no se hace efectiva en los plazos determinados, la compañía deberá compensarte eximi&eacu

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