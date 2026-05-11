FACUA insta a los ayuntamientos de Granada y Almería a retirar la cartelería de Vox por contener mensajes racistas y discriminatorios
La federación considera que dichos mensajes incumplen tanto el Código Penal como las propias ordenanzas municipales de ambas ciudades.
FACUA.org
Andalucía-11/05/2026
FACUA Andalucía insta a los ayuntamientos de Granada y Almería a que retiren los carteles que Vox está publicitando en los soportes municipales que consisten en una serie de anuncios con mensajes racistas y discriminatorios que incitan al odio contra los migrantes.
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