Constituida en Córdoba la plataforma ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía
El nuevo colectivo nace en rechazo a la decisión de la gerencia del centro de cobrar a los usuarios por utilizar el parking. El contrato ha salido a licitación y empezará a ejecutarse, probablemente, en 2017.
FACUA.org
Córdoba-23/11/2016
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El presidente de FACUA Córdoba, Martínez Claus (en el centro) junto a los miembros de la plataforma. | Imagen: Cordópolis.
La plataforma ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía ha sido presentada en Córdoba este miércoles como movimiento de oposición al anuncio de que, próximamente, cobrará a los us