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Constituida en Córdoba la plataforma ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía

El nuevo colectivo nace en rechazo a la decisión de la gerencia del centro de cobrar a los usuarios por utilizar el parking. El contrato ha salido a licitación y empezará a ejecutarse, probablemente, en 2017.

FACUA.org
Córdoba-23/11/2016
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La plataforma ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía ha sido presentada en Córdoba este miércoles como movimiento de oposición al anuncio de que, próximamente, cobrará a los us

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