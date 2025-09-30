Más noticias

Consumo investigará a empresas que ofrecen servicios en territorios palestinos ocupados

El ministerio que lidera Pablo Bustinduy pondrá el foco en aquellas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel.

Europa Press
Internacional-30/09/2025

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a investigar a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel.

Esta investigación se fundamenta en el Real Decreto-ley que el Gobierno aprobó la sema

