Consumo propone multar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro tras la denuncia de FACUA por imponer cobros a inquilinos
La inmobiliaria ha cometido un total de siete infracciones de la normativa de protección de los derechos de los consumidores en los contratos que firma con los arrendatarios.
FACUA.org
España-27/10/2025
3.600.902 euros euros. Esa es la cuantía a la que asciende la multa que la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto para Alquiler Seguro después de que le abriese en marzo de este año un