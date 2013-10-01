Nuestras accionesPara garantizar una mejor calidad de vida de los ciudadanos

Consumur exige una ordenanza de ruidos más restrictiva para la ciudad de Murcia

La asociación ha presentado sugerencias al borrador de la normativa elaborado por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

FACUA.org
Murcia-01/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios-Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, exige que se regule de forma más restrictiva el ruido al que está continuamente expuesta la ciudadanía del municipio de Murcia, algo que puede provoc

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos