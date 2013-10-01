Consumur exige una ordenanza de ruidos más restrictiva para la ciudad de Murcia
La asociación ha presentado sugerencias al borrador de la normativa elaborado por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
FACUA.org
Murcia-01/10/2013
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios-Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, exige que se regule de forma más restrictiva el ruido al que está continuamente expuesta la ciudadanía del municipio de Murcia, algo que puede provoc