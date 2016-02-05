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Continental avisa de que cinco millones de vehículos en todo el mundo tienen airbags defectuosos

Las unidades de control de estos sistemas fueron instaladas entre 2006 y 2009 en vehículos de las marcas Honda, Fiat Chrysler y Mercedes Benz, entre otras.

FACUA.org
Internacional-05/02/2016
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La compañía de componentes de automóviles Continental Automotive Systems ha avisado este jueves de que ha distribuido unidades de control de airbags potencialmente defectuosas para cinco millones de vehículos fabricados por Honda, Fiat Chrysler, Mercedes Benz, Volvo Tr

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