Continental avisa de que cinco millones de vehículos en todo el mundo tienen airbags defectuosos
Las unidades de control de estos sistemas fueron instaladas entre 2006 y 2009 en vehículos de las marcas Honda, Fiat Chrysler y Mercedes Benz, entre otras.
FACUA.org
Internacional-05/02/2016
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Continental ha avisado a las autoridades de EE UU de que cinco millones de vehículos con unidades de control de airbags instalados por la compañía podrían ser defectuosos. | Imagen: continental-automotive.com.
La compañía de componentes de automóviles Continental Automotive Systems ha avisado este jueves de que ha distribuido unidades de control de airbags potencialmente defectuosas para cinco millones de vehículos fabricados por Honda, Fiat Chrysler, Mercedes Benz, Volvo Tr