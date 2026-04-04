PROTEGE TU ALQUILER | Episodio 112 de En Ocasiones Veo Fraudes
Damos a conocer a los ganadores del premio a El Peor (y Más Machista) Anuncio del Año 2025, alertamos sobre la oleada de cierres de clínicas de estética y depilación, y te informamos sobre productos con etiquetado falso que te puedes encontrar en los supermercados.
FACUA.org
España-04/04/2026
Este sábado 4 de abril lanzamos el episodio 112 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
– YouTube