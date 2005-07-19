Crecen aún más las denuncias de los consumidores sevillanos contra compañías de telecomunicaciones
El balance de FACUA Sevilla durante el primer semestre de 2005 pone de manifiesto que las empresas de telefonía fija, móvil y acceso a Internet protagonizan una de cada cuatro reclamaciones.
FACUA.org
Sevilla-19/07/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha experimentado un incremento espectacular en el número de consultas y reclamaciones atendidas durante el primer semestre del año. La cifra, histórica, ha alcanzado las 3.859, un 31% más que en el