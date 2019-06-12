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Cuidado con los Superpacks Naturgy: son falsas tarifas planas que pueden inflar tu factura

Cada kWh que se consuma tras superar los topes de 2.500 y 4000 kWh anuales que establecen las tarifas suponen 32,82 céntimos. Entre enero y mayo, la tarifa semirregulada PVPC ha estado en 15,15 céntimos.

FACUA.org
España-12/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que los Superpacks Naturgy pueden inflar las facturas de los usuarios. Presentados engañosamente como tarifas planas, estos bonos de luz y gas incluyen elevadas penalizaciones cuando se superan los límites de consumo establecidos en los

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