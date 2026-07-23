Daniel Esteve comparece ante una jueza de Valencia tras acusar de prevaricación a la fiscal Susana Gisbert, Mónica Oltra y Rubén Sánchez
El jefe de Desokupa está investigado por injurias y calumnias contra la fiscal de Delitos de Odio de Valencia. El 15 de septiembre tendrá lugar en Sevilla la audiencia previa tras la demanda del secretario general de FACUA por intromisión ilegítima en su derecho al honor.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-23/07/2026
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El agitador de extrema derecha Daniel Esteve ha comparecido este jueves 23 de julio ante la jueza de Valencia que instruye la primera de las causas que tiene abiertas por acusar de prevaricación a la fiscal de Delitos de Odio Susana Gisbert