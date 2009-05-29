Desarticulada una trama empresarial que eludía el pago de impuestos por bebidas alcohólicas
Los detenidos en toda España habrían defraudado cerca de 22 millones de euros entre 2006 y 2007.
FACUA.org
España-29/05/2009
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Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, desarticularon una trama empresarial que eludía el pago de impuestos y que habría estafado al Estado alrededor de 22 millones de euros entre 2006 y 2007.
En esta operación denominada Aze