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Desarticulada una trama empresarial que eludía el pago de impuestos por bebidas alcohólicas

Los detenidos en toda España habrían defraudado cerca de 22 millones de euros entre 2006 y 2007.

FACUA.org
España-29/05/2009
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Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, desarticularon una trama empresarial que eludía el pago de impuestos y que habría estafado al Estado alrededor de 22 millones de euros entre 2006 y 2007.

En esta operación denominada Aze

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