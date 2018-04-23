Desmantelada una fábrica de envasado de leche para bebés falsificada en Girona
La Policía Nacional ha intervenido un total de ocho toneladas de leche en polvo. Cuatro personas han sido detenidas, de las cuales tres han ingresado en prisión.
Europa Press
España-23/04/2018
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La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, ha desmantelado en Girona una fábrica de envasado de leche falsa para bebés. Los agentes han intervenido ocho toneladas de leche en polvo y detenido a cuatro personas, de las cuales tres han ingresado en prisi