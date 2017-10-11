Detectada una campaña de 'phishing' que utiliza la imagen de Bankia para robar credenciales bancarias
Los ciberdelincuentes envían correos que imitan el diseño de la entidad con la supuesta resolución de una incidencia en la cuenta del usuario para infectar el equipo con un troyano.
Europa Press
España-11/10/2017
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La compañía de ciberseguridad Panda Security ha alertado de la existencia de una campaña de phishing que utiliza la imagen de correos electrónicos corporativos de la entidad bancaria Bankia para introducir un troyano en el equipo de su víctima. La empre