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Investigan a Bankinter, BBVA, Caixabank, Sabadell, Santander y Unicaja por posibles prácticas anticompetitivas en hipotecas

Se estudia la realización, por algunos de sus directivos, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

Agencia EFE
España-16/06/2026

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un procedimiento sancionador contra seis entidades bancarias por posibles prácticas anticompetitivas en el ámbito de la política comercial de las hipotecas.

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