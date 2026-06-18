ING, condenado a reembolsar a un socio de FACUA Córdoba los 930 euros que le sustrajeron con un SMS que simulaba una multa de la DGT
La jueza considera que el afectado actuó de manera diligente y aclara a la entidad bancaria que "la identificación de entornos no seguros no está al alcance de cualquier usuario".
FACUA.org
Córdoba-18/06/2026
ING ha sido condenado a abonar a un socio de FACUA Córdoba los 930 euros que le sustrajeron mediante catorce cargos en su cuenta tras pinchar en un enlace que recibió por SMS que simulaba proceder de la Dirección General de Tráfico (DGT).