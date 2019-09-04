Detectan leche no declarada en el etiquetado en palomitas de maíz The Big Night in
La Aesan informa de que los productos afectados son las Sweet an Salted Popcorn y las Cinema Sweet Popcorn, con fecha de consumo preferente del 23 de agosto de 2019 al 23 de febrero de 2020.
FACUA.org
España-04/09/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado la presencia de leche no declarada en el etiquetado en palomitas de maíz de la marca The Big Night in. En concreto, se trata de los productos Sweet and Salted Popcorn y las Cinema Sweet Popcorn, amba